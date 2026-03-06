「性教育のため」10代の少女をホテルに… 10代の少女に性的暴行を加えた罪に問われている元鹿屋市議会議員の男に対し、鹿児島地方裁判所は6日、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは元鹿屋市議で現在は無職の中牧和美被告（76）です。 判決などによりますと中牧被告は去年4月、10代の少女を性教育のためと言って県内のホテルに連れ込み、性的暴行を加えたものです。 中牧被告は2006年から2018年まで鹿屋市議