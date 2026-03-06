奄美固有の生物を観察できる人気スポットになっている奄美市の市道では、希少生物の事故死を防ぐため、夜間の車の通行は事前予約などが必要となっています。 このルールを始めて4年。アマミノクロウサギの事故死が初めてゼロとなったことが分かりました。 世界自然遺産のエリアに隣接する奄美市住用町・三太郎峠の市道です。国の特別天然記念物・アマミノクロウサギをはじめとした希少な生物を観察できるナイトツア}