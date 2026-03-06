突然の雨や雷の音に驚かれた方も多いのではないでしょうか。県内は6日夜まで天気の急変に注意が必要です。 午後1時ごろの鹿児島市街地の様子です。天文館方面にカメラを向けると、局地的な雨で街が白くかすんでいます。 鹿児島市天文館でも厚い雲が広がり・・・。地面を激しく打ちつけるような雨が降りました。突然の雨に・・・ 「びっくり」 「びっくりした、霧島神宮へ行く予定」 Q.雨は大丈夫？ 「分からないけど頑張りま