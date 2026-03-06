◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）巨人の育成選手・宇都宮葵星内野手が自慢の足でアピールした。６回無死一塁、岸田の代走で出場。続く丸の２球目にスタートを切り、捕手が送球できず盗塁成功となった。これでオープン戦３個目の盗塁でロッテ・藤原と並び１２球団トップタイに浮上した。キャンプは１軍スタートで完走。期待の俊足で内外野守れる選手が存在感を示した。