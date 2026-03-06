◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）侍ジャパンの１番に入った大谷翔平（ドジャース）が２回の第２打席で右翼スタンドへ先制の満塁本塁打を放った。プロ選手が参加するようになった１９９９年以降の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）では２４年プレミア１２のベネズエラ戦で牧秀悟（ＤｅＮＡ）が放って以来の満塁弾だ。ＷＢＣの日本代表では１３年３月１０日のオランダ戦で坂本勇人（巨人）が放