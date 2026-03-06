◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）が９位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、首位と５打差の６位に浮上した。１６番パー３は５ユーティリティーでピンそば３メートルに寄せ、１７番と１８番は１メートルにつける好ショットで３連続バーディーを奪取。「いいゴルフができた。そんなに