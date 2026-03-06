昨秋に日本相撲協会を退職した元幕内・天鎧鵬で前北陣親方の南貴由輝さんが６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「南のごっちゃんねる」を開設した。南さんは今年１月、相撲部屋の体験型ツアーなど観光業を軸とするオオクマ観光株式会社を設立し、代表取締役社長に就任した。今回のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは自身の認知度向上と「相撲文化を世界に発信したい」との思いから、開設に至ったという。第１回は「自己紹介」と「現役