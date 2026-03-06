◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）日本が２回に波状攻撃で１０点を奪った。大谷の満塁弾で４点を先攻し、なお２死一塁。吉田が台湾先発のテイ・コウキンの１４９キロ直球をはじき返した打球は右中間を割る適時二塁打となり、一塁走者・鈴木が一気に本塁に生還。日本が５点目を奪った。次打者の岡本は四球で出塁。２死一、三塁としたところで打席に入った村上は、１４０キロチェンジアップをはじき