巨人は、ジャイアンツタウンで開催する４月３日から２３日までのファーム・リーグ公式戦９試合の一般販売を、３月１４日（火）正午から開始すると発表した。ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員などが対象の先行販売は１０日正午から順次受け付けとなる。４月４日、５日のソフトバンク戦は「フレッシュマンデー」として、ルーキー１１選手のオリジナル名刺や履歴書を来場者全員に配布するイベントを実施するほか、両チーム選手によるサ