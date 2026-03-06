◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンのオリックス・若月健矢捕手が追加点をたたき出した。２回に打線が８得点を奪い、なおも２死一、三塁から右前適時打を放った。第１打席は無死満塁で捕邪飛に倒れていた「９番・捕手」が、意地を見せた。ＷＢＣ初戦はドジャース・山本由伸とバッテリー。オリックス時代にコンビを組み、２１年から３年連続で最優秀バッテリーを受賞した。米国でさらに成