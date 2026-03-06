◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）５回攻撃中、２死一、二塁で坂本勇人が打席に立っている途中だった。京セラＤのスタンドがどよめき、拍手が起きた。東京Ｄでの侍ジャパンのＷＢＣ初戦、台湾戦で大谷翔平が先制満塁本塁打を打った瞬間だった。この日の巨人オープン戦は午後６時開始のナイター。侍ジャパンは午後７時開始で同時刻に東京と大阪で試合が行われた。