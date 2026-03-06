ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」は6日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。地元G1初出場の藤原碧生（25＝岡山）が準優勝戦11Rで3コースから捲り差しを決めて1着。節イチ級のパワーを味方にして地元G1初の優勝戦進出を決めた。「足はいいけど、自分のテクニックを考えれば、もっと出したいです。地元G1優出もですが、この（準優の）メンバーで1着