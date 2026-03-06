私の名前は高梨ひより。ことのきっかけは、保育園でいつものように娘を送り届けたときでした。クラスのママの一人、坂井さんに声をかけられたのです。「結芽ちゃん、可愛い〜！こんなの、この辺には売ってないよね？もしかして、手作り？」そのときは、軽い雑談のひとつだと思っていました。数日後、坂井さんが真剣な顔で頼んできたのです。「ねえ、前に言ってたヘアゴム、お願いしてもいい？ ちょうどお遊戯会あるし、ちょっ