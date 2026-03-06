NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年3月5日付けで、小惑星「2024 YR4」に関する最新の軌道解析が行われた結果、この小惑星が2032年12月に月へ衝突する可能性が完全に排除されたと発表しました。【▲ 地球と月に接近する小惑星「2024 YR4」の想像図（Credit: NOIRLab/NSF/AURA/R. Proctor）】月への衝突確率は「4.3%」から「0%」へNASAのJPL（ジェット推進研究所）に所属するCNEOS（Center for Near-Earth Object Studies＝地球近傍