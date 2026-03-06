人気・実力ともにナンバーワンの最強女子タッグのストーリーが一区切り。人気日本人女子レスラーの惜別投稿に多くのリアクションが集まっている。【画像】日本人女子と“最恐美女”惜別のハグショットWWE女子スーパースターのイヨ・スカイが日本時間3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。タッグパートナーのリア・リプリーへ感謝と惜別の投稿を行なった。同2月28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」にて、イヨとリアの“RHIYO”