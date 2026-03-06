俳優の芳根京子が６日、大阪市内で日本語版声優を務めたディズニー＆ピクサーの最新作「私がビーバーになる時」（３月１３日公開）特別試写会で舞台あいさつを行った。祖母との思い出の森を守るために、中身は人間のままビーバーとなる主人公の女性を演じた芳根は「思い出の森を守ろうとする奮闘の仕方が奇想天外で、はちゃめちゃな作品になっています」と、見どころを熱く語った。この日は大阪でのイベント開催にちなみ、関