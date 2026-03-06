福島ファイヤーボンズは3月6日、ジェフ・ギブスとの契約解除を発表した。 現在45歳のギブスは、188センチ112キロのセンター。日本ではトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）、栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷を渡り歩き、越谷アルファーズで選手キャリアを終えた。越谷のサポートコーチとして迎えた「りそなグループ B.LEAGUE 20