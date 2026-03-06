岐阜県高山市の中学校では、伝統の「卒業みこし」で生徒が恩師を担ぎ、感謝の気持ちを伝えました。 【写真を見る】きっかけは卒業生のサプライズ 中学校の伝統行事｢卒業みこし｣ 感謝の気持ちを込め恩師を担ぐ 岐阜･高山市 岐阜県高山市の東山中学校で行われた、毎年恒例の「卒業みこし」。乗っているのは、お世話になった恩師たちです。 「卒業みこし」きっかけは卒業生のサプライズだった 40年ほど前から続く、この学校の伝統