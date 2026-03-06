（東京中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表は6日夜、1次ラウンドC組第2戦で日本と対戦する。先発は鄭浩均（中信）。5日のオーストラリア戦で左手人さし指を負傷した主将の陳傑憲（統一）はスタメンから外れた。陳の負傷に伴い、打順を入れ替え、鄭宗哲（レッドソックス）が1番で出場する。（謝静雯／編集：名切千絵）