³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ö²È¶È¤ò·Ñ¤®¤¿¤¤¤«¤é¼Â²È¤Î¤½¤Ð¤Ë½»¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Î©²Ö¤Ä¤¯¤·¤Ï3ÂåÂ³¤¯ÉÛÃÄ²°¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦¤Ò¤í¤·¤È·ëº§¡£¤À¤Þ¤·Æ¤¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉßÃÏÆâÆ±µï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ËèÆüÊì²°¤ÇµÁÊì¤ÈÄ´Íý¤ò¤·¡¢¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ùÌ£¤ÊµÁÊì¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¡ÖÉÔÇ¥¤Î²Ç¡×¤ÈÀÕ¤áÎ©¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã