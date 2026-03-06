SmallRig Japan株式会社は、「SmallRig S70 ワイヤレスマイク」のホワイトモデルを3月6日（金）に発表した。価格は1万5,090円。現在、日本語公式ストアではまだ準備中のようだ。 ベースモデルの「S70」は、送信機2台、カメラ用受信機1台、スマートフォン用受信機1台で構成されたワイヤレスマイク。本体色はブラックのみだった。 ホワイトモデルは、送信機や受信機などが白で統一されている。白シャツの話者に