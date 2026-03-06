3月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ノザワ [東証Ｓ]決算月【3月】3/6発表（場中） 毎年9月末時点で6ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、保有期間3年未満でQUOカード1000円分、3年以上保有で同3000円分を贈呈する。 水戸証券 [東証Ｐ]決算月【3月】3/