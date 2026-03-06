■神石高原町入江嘉則町長「申し訳ございませんでした」交付金を私的に流用していたのは、神石高原町観光協会の会計担当の専務理事です。先月、複数回にわたって、交付金約８７０万円を含む１０００万円ほどを投資に使い、その後、詐欺被害にあったと観光協会に相談したことから交付金の流用が発覚しました。およそ４００万円ほど返済されたということですが、観光協会は、4日臨時理事会を開き、この専務理事を懲戒解雇にしま