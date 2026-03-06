北海道警察は2026年3月6日、札幌方面西警察署の警部補・金沢幸一容疑者（59）を性的姿態等撮影未遂の疑いで現行犯逮捕しました。金沢容疑者は6日午後1時ごろ、札幌市厚別区の地下鉄東西線・新さっぽろ駅で、階段の上にいる人のスカート内をスマートフォンで撮影しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、付近にいた人が金沢容疑者に声をかけたため、盗撮には至らなかったということです。その後、駅員から