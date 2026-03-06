茂木外務大臣はきょう（6日）、イスラエルのサール外相と電話で会談し、事態の早期鎮静化を訴えた上で、現地に滞在する日本人の安全確保について協力を求めました。茂木外務大臣「攻撃の応酬が継続し、地域情勢が悪化していることを深刻に懸念をしており、事態の早期鎮静化を強く望む旨、働きかけを行いました」茂木外務大臣とイスラエルのサール外務大臣はおよそ20分間、電話で会談し、緊迫化する中東情勢をめぐり、引き続き意思