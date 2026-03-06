原西孝幸さんと藤本敏史さんによるお笑いコンビ「FUJIWARA」が、今年4月に29年ぶりとなる単独ライブを開催することが分かりました。 【写真を見る】【 FUJIWARA 】29年ぶりの単独ライブ「FUJIWARAの超ヒーローショー」4月に開催決定原西「気持ち的には初単独ライブ」藤本「WBCもいいけどFUJIWARAもね！」所属事務所は「このたびFUJIWARAが、2026年4月5日(日)に大阪、4月28日(火)に東京で、1997年以来、29年ぶりとなる単独ラ