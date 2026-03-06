7日、低気圧が発達しながら北日本に7日（土）は低気圧が発達しながら北日本に近づく予想で、雪や風が強まり荒れた天気となりそうです。吹雪やホワイトアウトによる見通しの悪化、暴風などにお気をつけください。【画像で見る】この先の大雪と雨の予想シミュレーション北陸や山陰は雨が降りやすく、夜は平野部でも雪に変わる所があるでしょう。関東は天気が回復して昼間は暖かくなりますが、夜は一気に寒くなりそうです。東海や西日