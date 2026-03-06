フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日）に行われ、女子ショートプログラム（SP）で初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。71.90点の島田麻央（木下グループ）に次ぐ2位発進した16歳を海外ファンも絶賛した。クジャクを想起させる鮮やかな衣装に身を包み、岡が舞った。ジャンプをミスなくまとめ、スピンとステップも最高のレ