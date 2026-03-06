2回に右翼席へ満塁アーチ■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で満塁アーチを放った。常識を超える衝撃の活躍に日本のファンも脱帽を隠せない。いきなり魅せた。初回先頭で初球を二塁打とギアを上げると、2回だった。1死満塁