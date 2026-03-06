Image: Google 航空会社が提携していれば話が早い。これから春休みで飛行機に乗って旅する方、少なくないのでは？だけど海外旅行だと、たまに起こるのが預けた荷物の紛失。現地の係員とのやり取りは、言葉の壁があるので大変ですよね。そこでAndroidスマホのユーザーさんたちに朗報。愛用のデバイスを探せるGoogle（グーグル）の「Find Hub」機能を使い、空港で行方不明になった荷物が探し