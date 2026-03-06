アヤックスからイタリア、スペインのビッグクラブを渡り歩いたセードルフかつてオランダ代表として活躍し、欧州チャンピオンズリーグを4度制した経歴を持つ伝説的MFクラレンス・セードルフ氏が、自身のキャリア初期に起きた驚きの移籍秘話を明かした。14歳という若さでスペインの名門レアル・マドリードからオファーを受けていたものの、最終的に拒否していたという。オランダメディア「Matchday」が報じている。セードルフ氏