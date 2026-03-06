◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの源田壮亮内野手が６日、追加点を挙げた。「８番・遊撃」でスタメン出場。６―０の２回２死満塁で打席に入ると４球目の直球をバットを折りながら中前へ運び、追加点につなげた。源田は２回にも無死一、二塁、初球の内角直球がユニホームをかすめ、一時はボール判定も球審にアピールし、審判団が確認。ビデオ判定の結果、死球に判定が覆った。今大会、