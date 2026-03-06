◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場し、両軍無得点の２回１死満塁で右翼スタンドへ先制の満塁本塁弾打を放った。１回表先頭の１打席目では、初球を捉えて打球速度１１７・１マイル（約１８８・６キロ）の強烈な当たりで右翼線への二塁打。いきなり「お茶たてポーズ」を二塁塁上で見せたが、２打席目ではベンチの前で仲間たちとポーズを披露して喜んだ。