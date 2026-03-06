◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）侍ジャパンが若月のタイムリーでリードを広げた。8点リードの2回、2死一、三塁の好機で右前タイムリー。リードを9点に広げた。打線は初回、先頭の大谷が初球を捉えて右翼線へ二塁打。1死三塁の好機で鈴木が三振。2死一、三塁では岡本が空振り三振に倒れて先制機を逃していた。2回は先頭の村上が四球、牧が左前打、源田が死球で満塁のチャンスを作っていた。若