ロックバンド・サカナクションのボーカル・山口一郎（45）、お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31）ら5人が6日、都内で行われたサントリーウイスキー「碧Ao」のイベントに登場した。世界5大ウイスキーをブレンドした商品は昨年12月以降、全国でリニューアル新発売となった。それに合わせて“旅”をテーマに世界を旅する「Beatraveler」プロジェクトが始動。5人が「Firsttraveler」として招かれ、旅の思い出について語っ