新潟日報社（新潟市）は６日、元部長で６０歳代男性の嘱託社員が、同社が事務局を務める一般社団法人の資金約５５０万円を私的流用していたと発表した。同社は５日付で懲戒解雇した。発表によると、元部長は「新潟博覧会記念財団」担当だった時の２０２２〜２３年、財団の口座から複数回にわたって金を引き出した。複数人で行うべきだった会計事務を部長の立場を利用して１人で行っていた。今年１月、財団の資金管理状況を調