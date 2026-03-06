「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が１番・ＤＨで出場し、初回の第１打席で初球をとらえて右翼線二塁打を放った。二塁塁上ではお茶たてポーズも披露した。ベンチで相手のデータを確認し、プレーボール直後の第１打席。スタンドから大歓声がわき起こる中、台湾の長身右腕との対戦となった。初球を豪快に振り抜くと、一気に右翼線