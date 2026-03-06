わんことお父さんの可愛すぎるやりとりをご紹介します。話題となっている投稿は記事執筆時点で46万9000回再生を突破し、「反抗期かなwww」、「なんか喋ってて草」「ホッコリしました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1日だけ『両親に犬のお世話を頼んだ』結果→ふと出先でカメラを確認すると、父が…思わず笑ってしまう光景】 両親に犬を預けたら… TikTokアカウント「soarer.yorkshireterrier」の投