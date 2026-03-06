人手不足に悩む企業を支援しようと長門市と西京銀行が外国人材の受け入れに関する連携協定を結びました。長門市役所で行われた締結式では長門市の江原達也市長と西京銀行の松岡健頭取が協定書に署名しました。（江原市長）「企業経営者から労働者不足によって事業継続が難しくなっているという声が多い」こうした中、協定により人手不足に悩む市内の事業所に対し西京銀行が外国人材に関する情報提供や雇用などを一体的に支援します