周南公立大学と山口市の野田学園が6日教育内容のさらなる充実を目標に教育連携協定を結びました。協定の締結式には周南公立大学の髙田 隆 理事長と野田学園の田邊恒美 理事長が出席し協定書に署名をしました。協定には、情報科学部をもつ周公大の特性を活かし野田学園にDXを活用した授業環境を提供したり、野田学園の中学・高校生と周公大生との交流機会の設けたりすることなどが盛り込まれています。（周南公立大 髙