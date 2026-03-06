春のセンバツ甲子園では、今回の大会から高校野球に大きな変化が起こります。それが『DH制の導入』です。DHとは指名打者とも呼ばれますが、投手の代わりに打席に立つバッティング専門の選手のことです。守備につくことはありません。 下記3つの目的から導入されることとなりました。 1．部員数減少のなかで新たな活躍の機会創出 2．熱中症などの健康対策 3．学生野球全体で採用されていること センバツに出場する『帝京長