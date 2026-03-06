卒業式を控える県内の子どもたちにJAグループ山口が県産の花で作られた花束を贈りました。防府市の富海小中学校で行われた花束贈呈式。卒業生に渡された花束は県オリジナルユリ＝プチシリーズなど県内で育てられた花で作られています。プチシリーズの花ことばは「みんなで見守っています」、花束には「地域のみんなであなたを応援している」という思いが込められています。卒業生への花束贈呈は県産の花を通して