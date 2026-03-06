◆ＷＢＣ第１ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。打者一巡で回ってきた９点リードの２回２死一、三塁の第３打席は右前適時打を放ち、１イニング５打点目を挙げた。この回、日本は１０得点のビッグイニング。大谷は３打席でサイクル安打に王手をかけた。プレーボール直後、初回先頭の第１打席ではプレ