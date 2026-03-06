◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（６日、フィンランド・ラハティ）女子個人第２８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３０メートル）が行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）は、合計２４３・６点で９位にとどまった。１回目は緩い向かい風をうまくとらえられず１２３・５メートルで８位と出遅れた。上位を目指した２回目も１１８メートルと思うように飛距離を伸ばせず順位をひとつ落