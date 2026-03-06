◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの源田壮亮内野手（３３）がチャレンジに成功し、大谷の先制満塁本塁打を演出した。２回無死一、二塁、初球の内角直球がユニホームをかすめた。一時はボール判定も源田が球審にアピールし、審判団が確認。ビデオ判定の結果、死球に判定が覆った。今大会、侍初のチャレンジ成功となった。その後、１死満塁となり、大谷がグランドスラムを放ち日本が先制した