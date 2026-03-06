◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。8番・遊撃で先発出場した源田壮亮内野手（32）が2回に中前2点適時打を放った。この回、無死一、二塁で第1打席を迎えた源田は台湾先発の鄭浩均（テイ・コウキン）の内角低めの直球はボール判定も日本ベンチのリ