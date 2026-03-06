に前西武監督の松井稼頭央氏、楽天前監督の今江敏晃氏が６日、東京スカイツリータウンのスカイアリーナで開催された「ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーンｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（６〜１５日）のスペシャルトークショーに出席した。１３対０。日本が台湾に７回コールド勝ちを収めると、約３００人（事前抽選制）収容の場内は拍手に包まれた。試合開始時には周辺にも多数の野球ファンで人だかり