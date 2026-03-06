６日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比２９１０円３５銭（５・７１％）安の４万８０３５円２４銭となった。米軍とイスラエル軍によるイラン軍との軍事衝突の影響を受け、大きく下落した。日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比３２２９円４３銭（５・４９％）安の５万５６２０円８４銭だった。今週の株式市場はイラン情勢の緊迫化を受け、投資家がリスク