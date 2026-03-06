◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が2回の第2打席に先制の満塁本塁打を放った。2回1死満塁。大谷は泳ぎながら外角低めのカーブを軽く振り抜いた。球場にいた全員がその打球を追う。美し