記者会見するJA全中新会長の神農佳人氏＝6日午後、東京都千代田区全国農業協同組合中央会（JA全中）は6日、東京都内で臨時総会を開き、JA長野中央会会長の神農佳人氏（68）を新会長に選出した。就任は同日付。総会後の記者会見で神農氏は現在のコメ価格への認識を問われ「生産者と消費者のお互いが理解することは現状では難しい」と述べた。その上で、生産費を低減する努力が必要との認識を示した。JAグループの人事給与システ